Marelli: 'Il 2-2 del Cagliari andava annullato, Lapadula allarga il braccio'

48 minuti fa

Luca Marelli, ex arbitro e oggi commentatore di Dazn ha commentato il 2-2 del Cagliari contro l'Inter, convalidato nonostante un evidente tocco del pallone da parte di Lapadula prima della conclusione vincente di Nicolas Viola: "La rete andava a mio parere annullata. Togliamoci dalla testa che ci possa essere volontà o immediatezza, che non c'entra. Il giocatore che ha segnato non è colui che ha toccato il pallone col braccio. Noi spesso parliamo del fatto che un giocatore tenta di togliere il braccio, avvicinandolo al corpo. In questo caso il movimento è contrario, il braccio tende ad allargarsi e dobbiamo considerare l'aumento del volume corporeo. Ha aumentato il volume corporeo? Sì, e tanto basta. Non conta se sarebbe arrivato comunque a Viola o meno, a mio parere aumenta il volume e pertanto la rete andava annullata".