Marelli: 'Non avrei dato nessuno dei 3 rigori di Monza-Inter, ma il Var non poteva intervenire'

Intervenuto durante 'Open VAR' l'ex arbitro e moviolista Dazn Luca Marelli commentato così gli episodi da moviola di Monza-Inter con i 3 rigori concessi e il gol annullato a Pessina.



ON FIELD REVIEW? - "Va fatta per chiaro ed evidente errore. Sostanzialmente in tutte le circostanze nelle quali il VAR ritiene che l’arbitro si sia persa qualcosa di importante. In particolare con un chiaro errore viene consigliato l’on Field Review, che naturalmente è un modo di rapportarsi tra arbitro e VAR.



MONZA-INTER - "Ci sono le valutazioni anche soggettive, personalmente non sono d’accordo con nessuno dei rigori ma questa è una mia personale valutazione soggettiva. In quel caso il VAR non può intervenire perché erano state due valutazioni su due contatti che effettivamente ci sono stati ma sono state valutazioni sulle intensità degli stessi".