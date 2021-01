Mauro Bergonzi, ex arbitro, attacca il collega Maresca, protagonista di un battibecco con Conte nel corso di Udinese-Inter, con il direttore di gara che ha dichiarato: "Dovete accettare se non riuscite a vincere". Queste le parole di Bergonzi a Tiki Taka: "Non l’avrei mai detta perché sarei incappato in una squalifica da parte del mio designatore. Un arbitro, in quanto giudice, non deve dire nulla, soprattutto sul terreno di gioco a fine gara e in un fine gara così delicato e difficile. Gli arbitri devono stare zitti, non devono dire nulla".