Maresca spiega l'addio di Joao Felix: "Decisione presa insieme, non si è mai lamentato ma..."

Paolo D'Angelo

23 minuti fa



L'arrivo di Joao Felix al Milan ha lasciato i tifosi del Diavolo senza parole. Un acquisto per cui bisogna fare i complimenti alla dirigenza rossonera, che è riuscita a portare a Milano - in prestito - un giocatore che nel 2019 l'Atletico Madrid pagò ben 120 milioni di euro.



A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Brighton e tra i temi trattati, si è soffermato anche sulla partenza del fantasista portoghese: "Non è successo niente. I giocatori si allenano tutti i giorni e vogliono giocare tutte le partite. Ma in campo c’è posto solo per 11. Abbiamo deciso tutti insieme che era una buona opzione andarsene. Non si è mai lamentato…".