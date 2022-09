Il difensore del Bologna, Kevin Bonifazi, è stato immortalato in una "Story" con la bellissima modella argentina Maria del Mar Molar che si è trasferita in Italia, più precisamente nella città di Bologna, per lavoro. Tra i due sembra scoppiata la passione, come riporta Dagospia. Nella foto il difensore abbraccia l'influencer mentre si fanno un selfie in ascensore.



Maria del Mar Molar è una modella Fashionnova Ambassador, con un seguitissimo profilo Instagram seguito da ben 443 mila followers, nel quale si possono ammirare foto eccezionali!



