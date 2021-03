Vi ricordate Controcampo la trasmissione sul mondo del calcio in onda a lungo sulle reti Mediaset? Ci fu all'epoca una valletta che durò il tempo di una sola, sfrenata, sera. Si trattava di Maria Cote Lopez, la fidanzata di Luis Jimenez all'epoca centrocampista dell'Inter ed ex di Fiorentina e Lazio che nella sua puntata d'esordio diede scandalo in diretta.



Si esibì, infatti, in un balletto supersexy con un vestitino nero striminzito che non ce la fece a contenere le sue generose forme. Il risultato fu un ooops che rimase negli annali e che costò alla ballerina il posto. Oggi la coppia è ancora felicemente insieme e Maria Cote è ancora un'autentica bomba sexy come mostrano le sue recenti foto al mare in bikini. Eccole nella nostra gallery.