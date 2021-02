La relazione tra Amadou Diawara e l’attrice Mariana Falace è ormai giunta al capolinea. A farlo sapere al mondo è stata l'ormai ex compagna del centrocampista guineano, che si è affidata a due storie sul proprio profilo Instagram per raccontare i motivi: “Mi sono sempre esposta sui social, perché non farlo anche quando una relazione finisce. Ho avuto al mio fianco per 13 mesi un uomo meraviglioso, che mi ha amata in tutti i modi che una donna può desiderare. Mi ha protetta, abbiamo combattuto insieme e superato cose che neanche una coppia con un passato di 10 anni alle spalle può affrontare. Purtroppo nasco indipendente e ho bisogno di un rapporto che nutra la mia anima ogni giorno. Il lavoro che svolgo ha bisogno di appoggio, sostegno: non è stata per me una decisione facile, purtroppo scelgo me”. Diawara ha provato a convincerla ieri inviandole dei fiori per San Valentino. Tentativo vano.