Il primo passo di Marianna Vertola nel mondo della televisione fu il concorso per provare a diventare una delle Veline di Striscia la Notizia. Poi ci fu l'avventura a Temptation Island 6 nel ruolo di tentatrice e infine quello di corteggiatrice della trasmissione Uomini e Donne nel corso del trono di Carlo Pietropoli.



Per la bellissima e procace modella 23enne originaria di Napoli non c'è però soltanto il mondo del trash in tv e infatti segue e commenta proprio il Napoli Calcio nelle tv locali in Campania. Il suo sogno è sfondare nel mondo dello spettacolo, ma portando sempre la squadra allenata da Gennaro Gattuso nel cuore. In bocca al lupo e nel frattempo ecco le sue foto da "Temptation" nella nostra gallery.