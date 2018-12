Mariella Scirea chiede giustizia. La moglie dello storico capitano della Juventus Gaetano ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport commentando le scritte di Firenze e puntando il dito: "Hanno scritto 'Scirea brucia all’inferno' e quel verbo, 'brucia', non me lo tolgo dalla testa, è un dolore indicibile come quel giorno: Gaetano se ne è andato così, bruciato, dopo un incidente stradale. Come si può avere così poca umanità? Dove arriveremo di questo passo? Adesso basta, adesso non è più il momento di tacere e mordersi la lingua: mio marito da lassù li avrà anche perdonati, ma io da qui non riesco proprio a farcela. Anzi, chiedo ufficialmente che si faccia qualcosa".