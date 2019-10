La nota soubrette, conduttrice e soprattutto tifosissima del Napoli, Marika Fruscio, ha parlato sulle frequenze di Radio Sportiva delle prossime mosse di mercato del Napoli, bocciando l'acquisto di Ibrahimovic (corteggiato anche da Inter, Bologna e Fiorentina ndr.) e spingendo Mertens a rimanere in Azzurro con una motivazione tutta sua: "​​​Possibile addio di Mertens? Cosa va a fare in Cina? Meglio Napoli, dove si mangia bene. Ibrahimovic? Potrebbe far saltare alcuni equilibri perché lui in panchina non ci sta. In campo vuol fare la prima donna e in un gruppo come il Napoli non troverebbe il contesto giusto“. E voi concordate con i suoi argomenti? E se non conoscete la bella Marika ecco le sue foto nella nostra gallery.