La donna mercato. Quella che ha mandato via Antonio Conte, quella che ha trattato a lungo con un osso duro come Aurelio De Laurentiis per portare a Londra Sarri (più Jorginho), quella che è attesa domani a Milano per parlare con la Juventus di Daniele Rugani e Gonzalo Higuain. Marina Granovskaia, il braccio armato di Roman Abramovich al Chelsea, è quella che tira le fila del mercato dei Blues. E ora è pronta ad "affrontare" la dirigenza bianconera.



HIGUAIN E RUGANI - Diplomata a Mosca in una scuola di arte e danza, laureata con lode nel 1997 in Lingue Straniere all'Università Statale di Mosca, l'ingresso nella Sibneft di Abramovich salvo poi lasciare il tutto nel 2003 per trasferirsi a Londra e lavorare nel Chelsea. CEO dei Blues, ha dimostrato di avere mente fredda e cuore gelido. Una dimostrazione? Chiedere a Terry e al suo rinnovo annuale: "Firmati o levati dalle palle". Anche Mourinho si è dovuto piegare alle sue condizioni. La "giovane dirigente" ora è pronta a incontrare la Vecchia Signora per regalare a Sarri, dopo Jorginho, altri due suoi uomini: Rugani, che è cresciuto esponenzialmente con lui a Empoli, e Higuain, l'uomo da 36 gol nel suo Napoli. Nessun account social, nessuna intervista, pochissime foto. Non si vede ma c'è. Ed è pronta a far valere le sue ragioni, a suon di milioni, per convincere la Juve a cedere Rugani e il Pipita.