La suggestione ha preso piede in questi giorni:oggi allacomealnel 1984. Operazioni di mercato che segnano un'era, probabilmente le più clamorose della storia recente del calcio italiano. Ben 33 anni fa il Napoli gettò le basi, con l'arrivo del fuoriclasse argentino, per il suo primo ciclo vincente. Lo storico scudetto del 1987 vide tra gli artefici il direttore sportivo, che con il numero dieci argentino può vantare un legame particolare. Ha infatti contribuito in maniera decisiva al suo arrivo in Italia, come ci racconta."Credo proprio di sì. Quello che sta portando a termine la Juventus è, tanto di cappello.. Sarà la Serie A a guadagnarne in appeal per gli accordi commerciali e i diritti tv per i mercati esteri cresceranno significativamente di valore".