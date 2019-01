Pierpaolo Marino, ex ds di Napoli e Atalanta, ha detto la sua sul mercato del Milan a Radio Sportiva: Cutrone è un attaccante moderno, che si rifà a certe fattispecie di attaccanti del passato e che mi fa impazzire per come conclude a rete e per il suo fiuto del gol. Adesso sono curioso di vedere chi giocherà titolare nel Milan tra lui e Piatek. Quest’ultimo dovrà dimostrare di fare gol anche in rossonero, come li faceva al Genoa. Non sarà facile con una valutazione di 40 milioni sulle spalle. Il Genoa giocava completamente concentrato sulla finalizzazione di Piatek, al Milan bisognerà vedere come Gattuso lo utilizzerà, se in coppia con Cutrone, anche se non mi sembrano avere le caratteristiche per giocare insieme, o in un 4-3-3”.