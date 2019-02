L'ex direttore del Napoli Pierpaolo Marino svela a Sportnews un interessante retroscena di mercato: ​“Quando il Napoli era in serie C andai a vedere il Brescia, che militava in B, perchè eravamo interessati a Milanetto - le sue parole -. Negli ultimi 7 minuti della sfida contro l’Albinoleffe quest’ultimo fu sostituito da Marek. Era un ragazzino, con la cresta come quella di mio figlio, che io odiavo. Era il 2006 e lui aveva 19 anni. Lo prendemmo ma restò una stagione con le Rondinelle. In una sfida ci segnò. Quando io ero dirigente del Napoli arrivarono le richieste di Juventus e Inter. I bianconeri chiamarono me, mentre l’allora patron dei nerazzurri Massimo Moratti telefonò a De Laurentiis. Noi non lo cedemmo perchè non volevamo, ma anche il ragazzo non ci fece alcuna pressione per andare via, anzi”.