L'ex dg di Napoli e Atalanta Pierpaolo Marino parla a Radio Sportiva del gap tra Juve e Napoli: ​"Che il Napoli sia una società importante, anche come bacino che rappresenta, questo è chiaro. Squadra e città sono importanti a livello europeo e mondiale. In Italia il Napoli si colloca dopo Juventus e Inter. Potenzialmente è un top club ma ancora non dal punto di vista del ranking. Può diventarlo aumentando il fatturato, non solo con le plusvalenze ma impegnando una struttura più articolata e con progetti alternativi, come ha fatto la Juve con lo stadio e il marketing. Oggi il Napoli incassa solo ciò che incassa naturalmente con il DNA della squadra. Hanno comunque il merito di aver tenuto testa alla Juve in questi anni, l'anno scorso fino in fondo".