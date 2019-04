Pierpaolo Marino, ex dirigente tra le altre di Atalanta e Napoli, ha parlato a Sky Sport della situazione di Icardi all'Inter e della possibile conferma di Spalletti: "Icardi? L'anno prossimo secondo me se ne andrà. L'anno prossimo ci sarà un po' una rifondazione in casa Inter. Questa telenovela avrà qualche strascico nella campagna acquisti. Pagherà Icardi e chi si è schierato contro di lui. Il futuro di Spalletti non lo vedo in bilico per i risultati, quanto per quello che è successo negli ultimi 2 mesi. Questo periodo ha logorato anche le sue certezze".