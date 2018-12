L'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Calcio&Mercato, su Rai2, commentando così i rumors sul possibile ritorno di Cavani in azzurro: "Credo che il Matador ha il 30, 40% di possibilità di tornare a giugno. A gennaio un calciatore del genere difficilmente si muove, ma sono sicuro che in futuro tornerà a Napoli. Lo dico perché De Laurentiis ha compreso che l'uruguaiano avrebbe lo stesso effetto che Cristiano Ronaldo ha scatenato sulla Juventus. Per me il patron si è convinto e non dimentichiamo che Cavani si avvicina alla scadenza del suo contratto col PSG, questo può aiutare il Napoli nella negoziazione del suo ingaggio", riporta TuttoNapoli.