Pierparolo Marino, in una intervista concessa a Milanews.it, si sofferma su Frank Kessie.



Lei conosce bene Kessie visto che lo ha avuto all'Atalanta. In questa situazione di emergenza, per lei può giocare come difensore centrale?

"Nella Primavera dell'Atalanta giocava in quel ruolo, poi Drago gli cambiò ruolo al Cesena e lo trasformò in un centrocampista. Franck è arrivato a Bergamo come difensore centrale, quindi non sarebbe una novità per lui".



Passando al momento attuale del Milan, lei come si spiega tutti questi infortuni?

"Secondo me c'è molta casualità. Caldara, per esempio, è stato davvero sfortunatissimo. Io sinceramente non credo che dietro a tutti questi infortuni ci sia un problema di preparazione".