Il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino ha anticipato così a Rai Sport la finale di Coppa Italia contro la Juventus.



CRESCITA - “La società è cresciuta tanto, ci siamo confermati ancora una volta in finale di Coppa Italia. Poi, veniamo alla partita, la Juventus è un top club. Sarà importante avere la nostra solita umiltà, vogliamo vincere la Coppa. Sarà molto difficile, sappiamo chi incontriamo in finale”.



TIOSI - “E’ un punto di partenza per la normalità, soprattutto per Bergamo… Sappiamo benissimo cosa abbiamo vissuto a Bergamo, i tifosi allo stadio rappresentano una rinascita, è un grande vittoria. Ma lo sarà davvero quando tutto il pubblico potrà tornare a seguirci allo stadio”.