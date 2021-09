Umberto Marino, dg dell'Atalanta, è intervenuto a Dazn prima della partita con l'Inter: "Qual è il valore di questa squadra? Io penso ai 40 punti della salvezza, dovete essere voi a valutare il valore di questa squadra. Stiamo crescendo ogni stagione, cerchiamo di fare il meglio gara dopo gara. Ora vinciamo partite sporche? Gli altri ti affrontano anche in maniera diversa, non sei più una sorpresa e ti affrontano con un piglio differente rispetto al passato. Noi continuiamo ad affrontare le gare con quello che chiamo 'l'orgoglio di essere una provinciale'. Rimaniamo con i piedi per terra, umili, sapendo che ogni gara è una storia a parte".