Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo di Napoli e non solo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della possibilità che Beppe Marotta diventi presidente della Federcalcio italiana: "Ha di certo le qualità per poterlo fare, sarebbe la figura giusta ma dubito che la Juve rinunci ad un abile dirigente. Lo conosco, abbiamo fatto il Supercorso insieme ed abbiamo un ottimo rapporto". Sul Napoli, poi: "La campagna acquisti dimostra che è più importante andare avanti il più possibile nelle coppe. Per lo scudetto sarebbero serviti due top player, ma anche cambiando poco e con intelligenza si può vincere".