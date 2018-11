Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Pierpaolo Marino ha spiegato come l'arrivo di Beppe Marotta all'Inter sarebbe da vedere come una buona notizia per i nerazzurri.



“Sarebbe un valore aggiunto per l’Inter, ma dipende dalle autonomie che avrà dalla Società, soprattutto per i compiti da svolgere. In generale dopo 4/7 anni di operatività dirigenziale, il tipo di rapporto si logora e chi si ha vicino ambisce a ruoli più importanti. Non c’è squadra forte senza società forte. Ci vogliono grandi manager e la grandezza di un imprenditore è sapersi circondare di grandi manager“.