Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino è un vecchio conoscitore delle dinamiche del calciomercato e, nell’intervista concessa a Tuttosport, oltre a suggerire il profilo dell’esterno argentino Nahuel Molina per la Juventus ha affrontato alcuni dei principali temi di attualità in casa bianconera.E può giocare quarto di difesa a destra, come nell’Argentina, o quinto di centrocampo come succede da noi.Mi aspetto una bella bagarre in estate. Ma non darei nulla per scontato: la famiglia Pozzo ha la forza economica per trattenere i suoi migliori giocatori, poi per politica societaria noi non incateniamo nessuno", ha dichiarato il dirigente dei friulani.Sulla suggestione: "Rodrigo deve essere un titolarissimo anche nell’Atletico Madrid, un po’ come gli capita nell’Argentina.del post Dybala".Sull’addio della Joya: "Certe storie nel calcio moderno sono destinate a un naturale epilogo.Marotta ha un buon rapporto con Paulo e questo aspetto farà la differenza".De Ligt è giovane, top e ha caratteristiche ideali per la Premier".