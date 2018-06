Dai microfoni di RMC Sport, Pierpaolo Marino, ex ds del Napoli e dell'Atalanta tra le altre, rivela come la Juventus potrebbe salutare un altro titolare della sua rosa: "Oltre a Higuain, so per certo che anche Mandzukic non è sicuro di rimanere. Potrebbero essere dunque due gli arrivi, non solo quello di Morata: non credo che Higuain venga scambiato idealmente con lo spagnolo, anche perchè sono due giocatori diversi. Al posto dell'ex Napoli meglio un bomber d'area come Cavani".