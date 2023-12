Domani sera, a San Siro, sarà la partita di Lazar Samardzic, promesso sposo dell'Inter la scorsa estate che alla fine, per le note vicende legate ai suoi procuratori, è rimasto clamorosamente in forza all'Udinese. Una situazione che, secondo Pierpaolo Marino, il nazionale tedesco deve sfruttare a suo vantaggio per migliorarsi: "Ha qualità enormi, è indiscutibilmente un potenziale fuoriclasse - le parole del'ex dirigente dei friulani a Radio TV Serie A -. A sprazzi ha dimostrato le sue qualità, ha il tempo dalla sua per farlo con maggiore continuità. Dopo la vicenda Inter non chiara in tutti i suoi punti, Samardzic ha bisogno di riconfermarsi. E' importante che il ragazzo usi il periodo all'Udinese per presentarsi nella nuova piazza con un curriculum superiore a quello della scorsa estate. Juve? Gli interessi erano chiari fin da quando ero io dirigente dell'Udinese".