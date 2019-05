Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo di Napoli e Atalanta, commenta le voci che vogliono Maurizio Sarri al posto di Max Allegri sulla panchina della Juventus: "Mi sorprenderebbe - ammette Marino - perché la Juve per lui sarebbe un club problematico. Sarri non ha un curriculum vincete a parte la finale che giocherà domani. Il suo progetto è quello di allenare la sua idea di calcio, come tutti gli integralisti. E' una scelta che filosoficamente non torna né per lui né per la Juve ma a volte gli opposti si attraggono. Non escluderei Pochettino, neanche in ottica Milan. Potrebbe essere un'ipotesi perché la credibilità del progetto viene data in base all'allenatore che scegli".