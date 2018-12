Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, l'ex direttore sportivo dell'Atalanta, Pierpaolo Marino, ha espresso il proprio giudizio su Luciano Spalletti.



“Avendo avuto Spalletti ad Udine e conoscendo il suo alto valore, sia di comunicazione che di gestione del gruppo, gli do 7, ma sa già che gli darò 8.5 nel ritorno, periodo in cui solitamente le sue squadre volano. C’è la macchia della qualificazione agli ottavi in Champions League che si è fatto scappare dalle mani”