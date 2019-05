Pierpaolo Marino, intervenuto nel pomeriggio a Radio Sportiva, ha fatto chiarezza sulle panchine delle big di Serie A: "Spalletti è legato molto a come finirà la stagione, ora che la situazione è diventata ingarbugliata in parte anche per il terzo posto. Credo che l'intenzione di Marotta sia quella di cambiare e resto dell'idea che forse l'Inter volterà pagina. Ci sono più possibilità che Allegri rimanga alla Juventus rispetto a quelle di Spalletti all'Inter. Mi lascio un margine di dubbio del 30% legato all'incontro che avrà con Agnelli: lì potrebbero verificarsi delle differenze di idee e di progetti. Da quello che so io, Antonio Conte ha trattato con la Roma. Poi tutto è saltato anche perché l'ex c.t. è stato particolarmente allettato dalla proposta dell'Inter".