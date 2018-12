Mario Balotelli è stato scaricato dal Nizza. Privatamente e pubblicamente, il club ha deciso di interrompere con 5 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto l'avventura del giocatore italiano sulla Costa Azzurra, mettendolo di fatto sul mercato. Una notizia che non fa notizia, visto che SuperMario ha subito analogo trattamento da tutte le altre squadre in cui ha giocato. Con 28 primavere alle spalle, sembrava che al Nizza avesse trovato la sua dimensione, e infatti, numeri alla mano, ha messo a segno 33 goal in 61 partite. Numeri che gli avevano permesso anche di riottenere anche se per poco, la convocazione nella Nazionale guidata da Mancini, suo ex allenatore all'Inter e al Manchester City. Ma è chiaro che i numeri, i gol, il talento, sono tutte cose che non sono mai mancate durante l'arco della sua carriera. Forse è questo il motivo per il quale guardo sempre Balotelli con rabbia, rabbia per quello che poteva essere ma non è stato, una, due, tre, sette volte, includendo anche l'esperienza con l'Italia. Ho smesso di credere in Balotelli più tardi di chiunque altro, ma prima di chi ci crede ancora. Ho smesso di crederci per rispetto a chi è stato tagliato fuori al primo errore, senza essersi potuto appellare ad una seconda occasione, ma anche per rispetto a chi, un'occasione non l'ha mai avuta, nel calcio come nella vita. Ma per fortuna c'è chi in Mario Balotelli crede ancora, proverò quindi ad analizzare quali possano essere per lui le migliori ipotesi per il post-Nizza.



MARSIGLIA NEL DESTINO? - Il Marsiglia l'aveva già cercato quest'estate, ma proprio quando sembrava tutto fatto, l'affare saltò. Rimanere nel campionato francese, sponda OM, potrebbe essere la soluzione più adatta. La pressione mediatica che il giocatore ha dimostrato subire molto è sicuramente inferiore rispetto a quella che potrebbe avere con un suo possibile ritorno in Italia, inoltre in Ligue1 ha dimostrato ottime capacità di ambientamento.