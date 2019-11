. Tutto questo è successo aLa sera di giovedì 14 novembre De Michele. Ciò che scaccia immediatamente ogni dubbio sul fatto che potesse trattarsi di intimidazione.Il giornalista è riuscito a salvarsi la vita perché si è accorto in tempo che un'auto lo stesse seguendo in una zona periferica di Gricignano, e ha provato un'inversione a U per sfuggire al pedinamento. E se si trovava in allerta è perchéancora una volta mentre si trovava a bordo della propria auto. In quella circostanza era stato avvicinato da due uomini a bordo di una moto, entrambi con addosso caschi integrali.Ma quale sarebbe il motivo di questi atti di violenza? Lo hanno reso esplicito gli stessi aggressori in motoUn impianto, quest'ultimo, alle cui opache vicende De Micheleha dedicato diversi articoliCioè poche ore prima dell'attentato a colpi di pistola e due giorni dopo l'aggressione a ceffoni e sprangate. La pubblicazione dell'articolo, nel quale si mette in evidenzaè stata la risposta del giornalista all'intimidazione. A ciò ha fatto seguito il tentativo di omicidio.. Il giornalista, dal canto suo, annuncia che non recederà dall'intenzione di proseguire col proprio lavoro d'inchiesta.A cui ha chiesto scusa per la situazione di pericolo in cui sente di averli posti. E fra le tante cose orrende della vicenda,. Poiché ritrovarsi a chiedere venia per il solo fatto di avere compiuto il proprio dovere, e sentirsene addirittura colpevoli perché fare il proprio dovere ha avuto come effetto la sofferenza o il pericolo di qualcun altro, sono circostanze che ci dicono di una situazione gravemente malata.Nella migliore delle ipotesi, fare il mestiere alla ricerca della verità in modo inflessibile è un fastidio per altri, da arginarsi con pressioni e azioni legali intentate o minacciate.o. E comunque sia, l'odio generalizzato nei confronti della categoria assume di giorno in giorno livelli preoccupanti.Ma se ne può registrare a decine, giorno per giorno, di minore intensità ma non per questo meno pericolose. È giunto il momento di prenderne atto e organizzare le dovute contromisure.Per quanto riguarda noi ditestimoniamo@pippoevai