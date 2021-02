Mario Draghi (foto Ansa) è appena arrivato al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'ex governatore di Banchitalia e numero uno della Banca Centrale Europea riceverà formalmente l'incarico di formare un nuovo governo, non politico, che dovrà poi passare dalla verifica della fiducia in Parlamento. E si registrano già in questi minuti le prese di posizione dei principali partiti sull'argomento.



5 STELLE - E' la senatrice Paola Taverna a prendere la parola a nome del Movimento, direttamente dalla sua pagina Facebook: "Ringraziamo il Presidente Mattarella per aver pazientemente guidato questa grave e insensata crisi, ma ribadiamo che non voteremo un governo tecnico guidato da Mario Draghi. A questo punto, riteniamo che l’unica strada giusta sia quella delle elezioni anticipate. I cittadini devono poter scegliere chi dovrà risollevare le sorti di questo nostro Paese. Noi siamo pronti".



IL SI' DI RENZI - Matteo Renzi, leader di Italia Viva e protagonista della crisi di governo che ha portato all'addio dell'ex premier Giuseppe Conte, ha dichiarato: "Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente Mattarella e sostenere il governo di Mario Draghi. Ora è il tempo della sobrietà. Zero polemiche, Viva l’Italia".



SALVINI - In vista del vertice del centro-destra, previsto per le 12.30, anche il numero uno della Lega Matteo Salvini si è espresso sull'avvento di Mario Draghi attraverso i social: "Oggi è davvero un buon giorno. Al lavoro per l’Italia".