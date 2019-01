« Ai giovani do questo consiglio: quando sei in un top club, devi provare a restarci. Lasciando il meglio, è difficile tornare al top, specialmente se si è intorno ai 30 anni »: parola di Mario Gomez, attaccante dello Stoccarda. In un intervista alla Bild, il tedesco è tornato sulla scelta di accasarsi alla Fiorentina: « Con l’esperienza che ho oggi sarei andato in un’altra squadra, più di livello. Decisi di andare alla Fiorentina, anche in tempi brevi nonostante Uli Ferber mi avesse detto che avevo offerte da Real e Atletico Madrid ». Rammarico, dunque, per Gomez, arrivato alla corte di Montella nel pieno della carriera. « Quando sei abituato a vincere sempre - spiega il centravanti - prendi peggio le sconfitte. Ovviamente abbiamo perso più partite con la Fiorentina rispetto al Bayern. Poi c’è stato anche l’infortunio ad entrambe le ginocchia, che mi ha tenuto fuori sette mesi ».