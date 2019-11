Dopo il successo del Portogallo sulla Lituania nella gara disputata ieri e dominata dai lusitani (6-0), Mario Rui si è presentato davanti ai microfoni di Mediaset Premium. Poche le dichiarazioni rilasciate dall’esterno sinistro del Napoli sull’attuale situazione del club azzurro.

Cosa è successo quando abbiamo deciso di non andare in ritiro? "Non posso rispondere a questa domanda".



Situazione ricomponibile e tensione con la società? "Il rapporto con il mister Ancelotti è ottimo come sempre, ma non posso rispondere a questioni legate al Napoli: sono in nazionale, devo parlare solo di questo".