L'agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Queste le parole inerenti il suo assistito:



TRA I PRIMI - "In Italia c'è scetticismo quando si compra un giocatore da un club piccolo come l'Empoli. Mario Rui sta dimostrando che non è così. Mario mi sta molto a cuore, perché è stato uno dei primi giocatori per me ed è uno di famiglia. Ogni tanto lo prenderei a cazzotti perché è troppo impulsivo. Lui stesso dice di essere come una bottiglia di champagne, ogni tanto ha bisogno di far saltare il tappo.



VIDAL - "Contro il Barcellona, nell'episodio con Vidal, si è comportato bene. È stato lucido e ha fatto buttare fuori l'avversario cavandosela con un giallo".