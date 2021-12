Mario Rui ha avuto un buon inizio di stagione. Le prestazioni positive sono tante finora e non sta facendo rimpiangere la mancanza di un acquisto sull'out mancino. Il suo agente, Vincenzo Pisacane, ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato alcune dichiarazioni per il futuro:



"Mario Rui? Abbiamo una scommessa con lui. Ho detto che quando vince lo Scudetto lo porto a Dubai, fino a quando non lo vince resta a Napoli. Se vince lo porto a Dubai e io resto lì con lui. Mario Rui caratterialmente è un guerriero e soprattutto quest’anno lo è con la testa. Non ha più sbalzi fuori luogo durante le partite, è diventato uno che ragiona molto pur non mutando il suo carattere da guerriero".