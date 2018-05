Mario Rui, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli:

Pensate di aver dato tutto o avete rimpianti? "Entrambe le cose, perchè penso che la squadra e tutto il Napoli ha visto che abbiamo dato tutto, tutto insieme. C'è qualche rimpianto per qualche partita che non abbiamo vinto, ma abbiamo dato tutto e purtroppo non siamo riusciti ad arrivare al sogno ma cercheremo di continuare a fare bene e chissà che non possiamo raggiungere il sogno già dal prossimo anno".

Lo scudetto sarebbe stato meritato? "Da come abbiamo giocato e quello che abbiamo dimostrato ogni domenica, sì: abbiamo dimostrato di giocare il miglior calcio d'Italia, da questo punto di vista sì lo meritavamo. Siamo mancati in altre cose, vogliamo raggiungere il record di punti della storia del Napoli per dare un'ultima gioia alla gente di Napoli che ci ha sempre sostenuto".

Assaggio di 'festa scudetto' dopo Torino, l'anno prossimo può arrivare lo scudetto? "Sono d'accordo con Hamsik, questa squadra migliora ogni anno: la base ce l'ha, abbiamo ancora margini di miglioramento. Questa stagione è stata molto importante per crescere, sicuramente dall'anno prossimo saremo ancora più preparati".

Sarri resta? "Siamo abituati da anni con questo sistema di gioco, sarebbe importante dare continuità. Mi auguro che possiamo dare continuità a questo tipo di lavoro".

Sarri ha detto che lo scudetto si è perso in hotel a Firenze? "Può capitare di avere un colpo psicologico, poi dopo 5' con la Fiorentina rimani in 10. Tutti insieme, sicuramente è stato un grosso contraccolpo. Ma non può essere una scusante, siamo professionisti, ma non si può dire che non ci ha condizionato".

Rui Patricio per il futuro del Napoli? "Se sarà o meno un grande portiere per il Napoli, sicuramente non posso dire io a dirlo. Posso solo dire che lo conosco e so che è un grandissimo portiere, con molta esperienzza, gioca da tanti anni allo Sporting ed è capitano, fa il titolare da tanti anni. Sicuramente è un grande portiere, quindi più di questo non potrei dire. Se verrà a Napoli o no, non lo so ma è un gran portiere".

Raccontare il sogno scudetto? "L'abbiamo assaggiato per poco tempo, sicuramente faremo di tutto per dare questo sogno a tutta la squadra e a tutta Napoli".