Poco meno di 24 ore a, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. In conferenza stampa ha parlatoterzino sinistro degli azzurri:- "Siamo pronti sempre per farei l nostro meglio. Non lo definire un momento difficile perché sono solo due partite. Abbiamo analizzato le gare, 30 minuti con la Lazio e 60 con il Genoa non sono andati, quindi 90 totali. La squadra è unita e vogliamo vincere a tutti i costi perché una partita importante, una bella notte di Champions".- "Rispetto all'anno scorso tutte le squadre sono più preparate e preoccupate quando ci affrontano. Tocca a noi calciatori in campo, anche durante la settimana con il mister, cercare di migliorare. Mi sembra esagerato tutto, il pessimismo, sono solo due partite. Cercheremo di migliorare per far cambiare il pensiero a tutti".- "La condizione fisica è buona, forse è una percezione da fuori perché stiamo bene e anche i test sono buoni. Si può parlare solo a livello di gioco perché non ci stiamo esprimendo al massimo, è un demerito nostro".- "Il gruppo è unito, è praticamente lo stesso dello scorso anno e non ci sono problemi. Ci dispiace si parli così tanto perché tra squadra e staff siamo uniti, ci troviamo tutti bene".- "I gol subiti a Genova sono una coincidenza. Difendendo a uomo o a zona cambia poco, sicuramente i gol subiti su palle inattive è una cosa da migliorare".- "È forse il Braga migliore degli ultimi anni, in termini di esperienza e competitività. Dovremo stare attenti. Scenderanno in campo per vincere. A Napoli sto bene, sono lì da 7 anni, il club dà molto, i tifosi sono sempre vicini a noi e questo fa la differenza. Napoli, poi, è una delle città più belle in cui sia mai stato".