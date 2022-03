Giancarlo Marocchi ha parlato a Sky della vittoria ottenuta dalla Juventus sulla Fiorentina: "Un autogollonzo ha deciso una sfida senza sbocchi. Vlahovic? Non era sciolto stasera, l'emozione credo sia comprensibile. Allegri? L'allenatore ha una visione diversa, lui ha messo le fondamenta con la difesa: oggi li ha messi a cinque e ha fatto un bel passo in avanti in Coppa Italia. Oggi la voleva portare a casa ed è riuscito a non far giocare la Fiorentina come fa di solito".