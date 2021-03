Giancarlo Marocchi a Sky Sport commenta l'errore di Arthur, che con un passaggio orizzontale in difesa ha regalato a Gaich il gol-vittoria che affondato la Juventus contro il Benevento: "Se un giocatore della mia squadra avesse fatto un errore come quello di oggi del brasiliano, o anche se il passaggio fosse riuscito, se ne sarebbe parlato per due settimane nello spogliatoio - ha detto l'ex giocatore bianconero - e probabilmente avremmo crocifisso il nostro compagno. E' una cosa che non si deve fare, e la Juve l'ha pagata a caro prezzo".