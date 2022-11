Marocchi a Sky: “Il gioco del Milan è molto complicato per l’occupazione degli spazi. Tonali te lo trovi in area, gli attaccanti difendono, i terzini fanno i registi. De Ketelaere è abituato al 4231 da trequartista. Qui non c’è il trequartista, le doti le ha. C’è bisogno di tempo”.