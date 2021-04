Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha espresso la sua idea a proposito di un giovane talento in decollo in Serie A, ovvero Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo in gol ieri contro la Roma. Queste le parole dell'ex centrocampista sul classe 2000: “Raspadori mi è piaciuto tanto. Ha movenze che ricordano Sergio Aguero: non c’è bisogno di essere alti e grossi per prendere posizione e colpire in area, lui è molto velenoso“.