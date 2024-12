Marocchi: "Juventus, Koopmeiners non la prende mai"

GETTY

, ex centrocampista e attuale commentatore per Sky, parla del centrocampo della: "Faccio due nomi: Cambiaso migliore in campo, Koopmeiners non la prende mai. Non va bene, o meglio: va bene per Cambiaso, per l’amor di Dio, anche perché poi giocherà titolare in Nazionale. Ma se tu vuoi arrivare tra le prime tre, Koopmeiners deve essere sempre tra i migliori in campo e sempre tra i più cercati. Non si può fare sempre possesso palla tra i difensori e Locatelli e poi finisce sugli esterni: da lui non ci arrivi mai, e invece ha delle qualità che vanno sfruttate. Non so chi tra lui e Motta deve fare un passo verso l’altro".

A quel punto: "Ma voi non lo vedreste meglio in una posizione un po’ diversa? Perché ogni tanto sta cercando di cambiare, invece lì dietro alla prima punta, che poi non è una prima punta… I numeri di questa stagione su passaggi e conduzione progressivi, dribbling, assist e percentuali passaggi avanti e indietro testimoniano il fatto che rischia molto meno la giocata, gioca più semplice", riporta Tuttosport.Replica: "Oggi ha cambiato qualcosina, e non è che gli sia andata molto bene… Ad inizio azione, primo tempo, veniva di più tra le linee, si abbassava e contribuiva nel fare gioco, per poi successivamente magari ributtarsi in avanti. Però non sta funzionando: non può essere che un giocatore come Cambiaso tocca 30 palloni a tempo e va in penetrazione diventando determinante, e Koopmeiners invece viene solo a fare il centrocampista di raccordo".