Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juventus e opinionista di Sky Sport, ha parlato così del mercato del Milan: “Krunic è un acquisto mirato. Penso che Calhanoglu possa diventare il trequartista di Giampaolo. Ha le caratteristiche giuste per fare il primo controllo e direzionarsi subito verso la porta avversaria. Sta nascendo il Milan di Giampaolo piano piano. Suso con Giampaolo non riesco a collocarlo in un punto del campo preciso”.