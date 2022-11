Giancarlo Marocchi, talent di Sky Sport, analizza il momento del Milan: "Il Milan prova a produrre tanto. Forse ha voluto fare un passo in avanti, aggiungendo cose: Pioli sta provando a rendere tutto un po' estremo. Tutta questa benedetta di rotazione sul campo dei giocatori: Tonali è un centrocampista? Kalulu lo si trova in attacco e non sempre tutto questo movimento ti porta dei vantaggi. Poi il Milan è secondo eh e sta facendo bene, ma credo che in certe occasioni quando sei in troppi davanti si crea poco diventando vulnerabile dietro".