Giancarlo Marocchi a Sky: "Mi aspettavo una partita con questo svolgimento, ma credevo che la Juventus non avrebbe lasciato spazi al Napoli. Avevo sposato la scelta di Chiesa da quinto, che però ha fatto una pessima interpretazione della partita senza aiutare né in attacco né in difesa. Alla fine complimenti ad un Napoli meraviglioso".