Intervistato da Il Giorno, l'ex centrocampista di Juventus e Bologna, Giancarlo Marocchi, esprime il proprio parere in merito al campionato italiano e alle possibilità rimaste all'Inter di vincerlo.



L’Inter è tagliata fuori dalla corsa scudetto?

“Conte non si arrende mai. Deve vincere le prime tre partite di fila, recupero compreso, e sperare in qualche passo falso delle altre. Le armi le ha; Lukaku e Lautaro sono la coppia di attaccanti più affiatata del campionato, quella più efficace”.