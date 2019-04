Giancarlo Marocchi, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la lotta per la salvezza in Serie A, concentrandosi in particolare sul momento della Spal. “La squadra di Semplici affronterà la Juventus nel momento giusto, sabato ospiterà i campioni d’Italia tra le due partite contro l’Ajax”, spiega l’ex centrocampista: “Poi è ovvio che dovrà giocarsi tutte le gare, ma quello potrà fare la differenza sulla lotta per non retrocedere. Sono incastri importanti”.