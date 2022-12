Sofyan Amrabat si è lasciato andare a queste dichiarazioni, all’emittente olandese NOS, dopo la sconfitta contro la Francia: "Cosa dovrei dire dopo questa partita? È una sensazione amara, non posso dire di più. Fin dall'inizio del match hanno lasciato a noi l'iniziativa. Giroud non mi ha lasciato impostare come volevo per l'intera partita. Gli ho detto di smetterla ma a quanto pare gli era stato affidato questo compito. Possiamo essere orgogliosi visto come abbiamo giocato contro i campioni in carica. Abbiamo sentito l'entusiasmo della gente, anche se ai Mondiali vivi in un tunnel al riparo da tutti. Tutto quello che fai è recuperare verso la partita successiva e poi tornare a lavoro. Se ci guardiamo indietro, in questo torneo è stato tutto molto bello ma ora è un momento particolarmente spiacevole perché siamo arrivati molto vicino alla finale salvo poi uscire all'ultimo giro. Questo è molto doloroso".