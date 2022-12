Il portiere Yassine Bounou, grande protagonista della cavalcata ai Mondiali del Marocco, ha parlato, nelle dichiarazioni riprese da Le Matin, ai microfoni della Rai dopo la sconfitta per 2-0 contro la Francia: “Abbiamo fatto un grande lavoro e giocato una grande partita. Non siamo riusciti a realizzare un sogno. Stasera il match era molto difficile e il primo gol ha complicato le cose. Poi abbiamo reagito e cercato occasioni da gol ma nel finale abbiamo preso un’altra rete, anche per un po’ di sfortuna. Siamo comunque orgogliosi del nostro percorso. Ringrazio tutti i miei compagni. Complimenti alla Francia”.