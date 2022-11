Marocco-Croazia è il match di apertura dei Mondiali di Qatar 2022 del girone F e andrà in scena a partire dalle ore 11 di questa mattina. La sfida sarà disputata allo Al-Bayt di Al Khawr lo stesso della cerimonia di apertura e sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su Rai Play.



LE PROBABILI FORMAZIONI

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Vlasic, Kramaric, Perisic.